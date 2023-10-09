الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة "سبورت": السعودية ترغب فى التعاقد مع ليونيل ميسى بالشتاء

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية تريد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، لكنه رفض عرضهم، لينتقل إلى إنتر ميامي بعقد حتى 2025.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مسئولي رابطة الدوري السعودي سيقدمون عرضًا للتعاقد مع ميسي في الشتاء، فيما قد يكون خطوة استراتيجية من قبل الصندوق السيادي السعودي.

وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية لم تستسلم لانتهاء فكرة لعب ميسي في الدوري السعودي، حيث من الممكن أن تكون الظروف الحالية للاعب في صالح العملية، فهو لن يلعب كرة القدم لما يقرب من 5 أشهر، بعد فشل فريقه في التأهل إلى التصفيات النهائية لبطولة الدوري الأمريكي.

وأردفت الصحيفة أن برشلونة الإسباني ونيويلز أولد بويز الأرجنتيني سيكونان أيضًا وجهات محتملة للاعب، إلا أن السعودية هي الدولة التي ستبذل قصارى جهدها لمحاولة ضم ميسي هذا الشتاء، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

السعودية ليونيل ميسى إنتر ميامي ميسى الهلال برشلونة

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