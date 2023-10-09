الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. برشلونة يعلن طبيعة إصابة لامين يامال بعد مباراة غرناطة

لامين يامال
لامين يامال

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة إصابة لاعبه لامين يامال، بعد مباراة غرناطة، والذي شارك في تعادل برشلونة أمام غرناطة في مباراة الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني بهدفين لكل منهما.

وتعرض "يامال" للإصابة في مباراة غرناطة أمس، وخرج من الملعب في الدقيقة 76 وشارك بدلًا منه أوريول روميو.

 الإصابة منخفضة وستعتمد عودته على مدى تجاوبه مع العلاج


ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لامين يامال عقب إصابته في الفخذ اليسرى، وأفاد البيان بأن الإصابة منخفضة وستعتمد عودته على مدى تجاوبه مع العلاج.


وأكد برشلونة أن لامين يامال سينضم لمعسكر منتخب إسبانيا، وسيتم فحصه وتقييم إصابته من قبل الفريق الطبي للاتحاد الإسباني.

ولعب يامال 11 مباراة بقميص برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه، ويرتبط بعقد مع فريق برشلونة حتى 30 يونيو 2026.

 ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، الليجا، برصيد 21 نقطة.


وكان لامين يامال قد قرر مؤخرًا اختيار اللعب بقميص المنتخب الإسباني، قبل أن يتم استدعاؤه لقميص «لاروخا» في الأول من سبتمبر، استعدادًا لخوض مباراتين أمام كل من جورجيا وقبرص في إطار تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتألق يامال منذ انضمامه للفريق الأول للنادي الكتالوني وجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

لامين يامال من ناشئي نادي برشلونة وتدرج من فريق الشباب وصعد لفريق برشلونة تحت 16 عامًا في صيف 2021 وصعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2022 ثم صعد للفريق الأول في صيف 2023.

ولعب لامين يامال للمنتخب الإسباني في مختلف المراحل العمرية من منتخبات الناشئين حتى شارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول في 8 سبتمبر 2023، ولعب مباراتين وسجل هدفًا. 
 

برشلونة لامين يامال غرناطة الدوري الاسباني مباراة برشلونة وغرناطة

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