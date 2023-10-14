السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من دوري المحترفين

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

تقام يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، مواجهات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين، والتي تشهد مباريات قوية أهمها مباراتى القمة بين لافيينا وبتروجت والاتصالات وغزل المحلة، حيث يتصدر بتروجت جدول الدوري برصيد 9 نقاط، يليه لافيينا وغزل المحلة ولكل منهما 7 نقاط، بينما يحتل الاتصالات المركز الخامس برصيد ست نقاط .

أيضا يخوض حرس الحدود الرابع برصيد 7 نقاط مواجهة صعبة خارج أرضه أمام مكادي الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز ولم يتعرض للهزيمة، وانتهت مبارياته الثلاث بالتعادل.

وهاناك فرق تسعى لتصحيح أوضاعها مثل أسوان والجمهورية شبين اللذين يلتقيان بملعب أسوان وبترول أسيوط والنجوم بعدما حقق بترول أسيوط الفوز في أولى مبارياته، ثم نال هزيمتين متتاليتين ونفس الوضع للنجوم الذي تعادل في المباراة الأولى مع مكادي ثم خسر أمام أسوان والقناة .

ويسعى أبوقير للأسمدة ووادي دجلة لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يلتقيان بالإسكندرية. ويبحث راية والتعدين عن الفوز الأول هذا الموسم في مواجهة صعبة بملعب راية.

وفي واحدة من أصعب مباريات الأسبوع الرابع يستضيف طنطا فريق السكة الحديد والفارق بينهما نقطة واحدة حيث يملك السكة الحديد خمس نقاط مقابل أربع نقاط لطنطا.

فريق بتروجت متصدر دوري المحترفين

مواعيد مباريات الأسبوع الرابع لدوري المحترفين

الإثنين 16 أكتوبر

بترول أسيوط × النجوم

المقاصة × بروكسي

راية × النصر للتعدين

مكادي × حرس الحدود 

الثلاثاء 17 أكتوبر

أسوان × الجمهورية شبين

القناة × دكرنس

طنطا × السكة الحديد 

أبوقير للأسمدة × وادي دجلة

لافيينا × بتروجت 

الاتصالات × غزل المحلة 

ترتيب فرق دوري المحترفين قبل الأسبوع الرابع

1.بتروجت    9 نقاط 

2.لافيينا    7 نقاط

3.غزل المحلة    7 نقاط 

4.حرس الحدود    7 نقاط 

5.الاتصالات    6 نقاط 

6. وادي دجلة    5 نقاط 

7. السكة الحديد    5 نقاط

8. القناة    4 نقاط

9. بروكسي   4 نقاط 

10. طنطا  4 نقاط

11. دكرنس   4 نقاط 

12 . بترول أسيوط    3 نقاط

13. مكادي   3 نقاط

14. أسوان  3 نقاط

15. أبوقير للأسمدة   3 نقاط

16. راية   نقطتان 

17. المقاصة   نقطة واحدة 

18. النصر للتعدين    نقطة واحدة

19. الجمهورية شبين   نقطة واحدة 

20 . النجوم   نقطة واحدة.

دوري المحترفين غزل المحله بتروجت فريق لافيينا حرس الحدود

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