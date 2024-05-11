السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

حوادث

صاصا مطلوب للعدالة.. تعاطى مخدرات وقت حادث دهس شاب (التفاصيل الكاملة)

عصام صاصا
عصام صاصا

أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات أثناء قيادته سيارته، ما تسبب في دهس شاب على الطريق الدائري وإزهاق روحه.

وتواجه "صاصا" تهمة القتل الخطأ بالإضافة إلى تعاطي المواد المخدرة تحت تأثيرها، وذلك بعد أن أظهرت التحاليل إيجابية عينة تعاطيه المخدرات.

هروب صاصا إلى الإمارات

وفور صدور قرار القبض عليه غادر "صاصا" مصر متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أحيا حفلاً غنائياً في دبي رفقة كل من حمو بيكا وإسلام ساسو.

سيناريوهات محتملة

تتوقع مصادر أمنية أن يتم القبض على "صاصا" فور عودته إلى مصر، وذلك في مطار القاهرة.

ويواجه مطرب المهرجانات تهمة جديدة بعدما أثبتت التحاليل إيجابية العينة، وهى تعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى تهمة القتل الخطأ التي وجهتها له النيابة بعد دهسه شابًا أعلى الطريق الدائري، فيما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المطرب.

كانت البداية حينما دهس المطرب شخصًا أعلى الطريق الدائري بسيارته، وتوفي إثر هذا الحادث، وتم إلقاء القبض على المطرب وعرضه على النيابة التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة القضية، بعد عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.

تفاصيل الحادث

كان "صاصا" يقود سيارته على الطريق الدائري عندما دهس شاباً كان يعبر الطريق، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتوقف المطرب حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر، وأكد عصام صاصا أنه لم يقصد دهس المجني عليه.

وكشفت التحقيقات عن أنه حال سيره بسيارته الملاكي أعلى دائري المنيب، قبل نزلة المريوطية، صدم شخصا، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

رواية صاصا

ادّعى "صاصا" أمام النيابة العامة أنه لم يقصد دهس الشاب، وأن الحادث كان ناتجاً عن مفاجأة ومحاولة مفاداة الضحية دون جدوى.

وقال: «اللي حصل إن أنا كنت شغال في المعادي في مكان اسمه (روفي)، خلصت الشغل واتحركت على الساعة ٤:٣٠ صباحًا، وأنا ماشي على الدائرى مروح البيت وعند بنزينة موبيل اللى قبل طلعة الوصلة كان فيه عربيتين على شمالي مش شايف منهم، ولقيت مرة واحدة واحد قدامى ومعرفتش أروح في أي حتة، فخبطته ولقيت الإزاز والكبوت في وشي، ووقفت والناس اتلمت، وعرفت إنه مات، وهو ده كل اللى حصل».

شهادة عيان

في المقابل، أكد شقيق الضحية أن أخاه كان ينتظر حافلة العمل عند وقوع الحادث، وأن "صاصا" دهسه متعمداً.

قرارات النيابة السابقة

كانت نيابة العمرانية قد أمرت بإخلاء سبيل "صاصا" بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وذلك بعد عرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لفحصها.

التطورات الأخيرة:

تُشير المعلومات إلى أن "صاصا" يتواجد حالياً في الإمارات، وأن السلطات المصرية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه.

وكانت قد أصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات، وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها، وتضمنت: 

أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

ثانيًا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان ما إذا كان متعاطيا لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه، وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثًا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليا قدره ثلاثون ألف جنيه، وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر في أمر حبس المتهم.

رابعًا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان ما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس، ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

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