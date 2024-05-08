هشيل ذنبه طول عمري.. أول تعليق من عصام صاصا بعد إخلاء سبيله في حادث دهس سائق

هشيل ذنبه طول عمري.. شهدت الساعات الماضية إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب دهسه سائق أعلى نزلة المريوطية بالطريق الدائري.. وفي هذا التقرير نرصد سبب إخلاء السبيل ومتى تشدد العقوبة القانونية في حوادث الطرق.

عدم توافر قصد جنائي

قال الخطيب محمد، خبير قانوني، إن حوادث الدهس تتضمن ضمن جريمة القتل الخطأ، حيث أن القصد الجنائي هنا غير متوفر كما أن سبب إخلاء سبيل عصام صاصا هو قد يكون بسبب أن الطريق سريع والمجني عليه كان يمر من طريق غير مخصص للمارة، ولكن الإخلاء سبيل على ذمة القضية.

الحبس 5 سنوات

وتابع أن عقوبة القتل الخطأ تكون وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ».

ولكن قد تغلظ العقوبة وتصل للسجن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه في حالة كان المتهم متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



وقد تصل العقوبة لـ7 سنوات في حالة نتج عن الحادث وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فهنا تتراوح العقوبة من السجن عامًا لـ7 سنوات.

أول تعليق من صاصا بعد الحادث

علّق مؤدي المهرجانات الشعبية، عصام صاصا، على أزمته الأخيرة بعد واقعة حادث "دائري المنيب" الذي أودى بحياة شاب، قائلًا: «الحمد لله على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت».

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عصام صاصا؛ لاتهامه بدهس سائق خلال عبوره الطريق وقررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات مع إخلاء سبيله فور سداد الكفالة المقررة بـ30 ألف جنيه.



وأصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تصريحًا بدفن جثة سائق دهسته سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا أعلى الطريق الدائري، عقب مناظرة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بإجراء الكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة، ثم تسليمه لذويه.



وتبين أنه أثناء سير المطرب الشعبي عصام صاصا بسيارته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق وصدمه بسيارته وأطاح به لعدة أمتار.