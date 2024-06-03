العثور على جثة السعودى المفقود فى مصر هتان شطا

عثرت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الإثنين، على جثة السعودي المفقود منذ أكثر من 40 يومًا هتان شطا.

وقالت قناة العربية السعودية إن السلطات عثرت على الجثمان في أحد الشوارع وتم فحصه، حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

من هو هتان شطا؟



شاب سعودي يعمل "مدرب حياة"، وهذا النوع من التدريب يبدأ من الأمور المتعلقة بالتسويق والموارد البشرية وصولًا إلى تدريب الطلبة والأزواج والمحبين والأطفال والمراهقين والبحث عن وظيفة والقيادة الفعّالة والأمور الروحية.



شكلت السلطات المصرية فريق بحث ضخمًا يضم رجالًا من المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام، وتبين من فحص كاميرات المراقبة أن "هتان" خرج يوم اختفائه بحيازته "قارورة" مياه وانتظر على الرصيف مدة ساعتين ثم غادر مستقلًا إحدى السيارات.

وأفادت التحريات بأن كاميرات المراقبة رصدت خروج "هتان" من مكان إقامته، حيث حضر إلى القاهرة بتأشيرة سياحة، ويقوم فريق البحث على فحص علاقة المتغيب وتعاملاته الأخيرة منذ وصوله إلى البلاد.