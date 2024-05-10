الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عصام النجار: حجم صادرات 2023 بلغ نحو 35 مليار دولار والاستيراد 72 مليار دولار

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار

قال  المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن حجم الصادرات خلال العام الماضي بلغ 35 مليار و634 مليون دولار، وبلغ حجم الاستيراد 72 مليار و539 مليون دولار، وهذه المبالغ تعتبر أقل من النسب التي قبلها بحوالي 10 مليار دولار، حيث بلغ حجم الاستيراد عام 2022 بـ 82 مليار و700 مليون دولار.

وأضاف عصام النجار خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة “الحياة”، أن الربع الأول خلال هذا العام استمرت الصادرات المصرية في الصعود، حيث بلغ  حجم الصادرات 9 مليار و612 مليون دولار، وبالتالي وصلنا إلى 700 مليون دولار زيادة عن الربع الأول للعام الماضي.

وأوضح المهندس عصام النجار، أن الدولة المصرية تمتلك 12 مجلس تصديري، منهم 6 مجالس تصديرية يصدرون حوالي من 80% إلى 85% من حجم الصادرات، وهم المجلس التصديري لمواد البناء، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، المجلس التصديري للملابس الجاهزة. 

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