عصام النجار: 2.4 مليار دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة

كشف المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات الملابس الجاهزة حققت حققت 2.437 مليار دولار خلال 2023، بما يمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال 2023.

أضاف النجار، خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج أن تصنيع مستلزمات الإنتاج بمكون محلي مصري يدعم بصورة كبيرة زيادة المنافسة الخارجية نتيجة توفير منتجات مصرية بأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن أكبر الشركاء التجاريين في قطاع الملابس هى دول تربطنا معهم اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات بجمارك أقل.

أشار إلى أن البيانات متاحة للمصنعين من أجل تطوير إنتاجهم ، وإن هيئة الرقابة على الصادرات طورت كافة معاملها من أجل منح شهادات الاعتماد ووصل عدد الاختبارات لأكثر من 3 آلاف اختبار ويجري عمل برتوكول مع إحدى الدول الأوروبية لفحص الملابس المستوردة.

وكشف عن مساعدة المصدرين المصريين في تسجيل المصدر المصري للأسواق الأورومتوسطية، ما يسهل دخول المنتجات المصرية من الملابس للأسواق المستهدفة في أوروبا ويجرى إنشاء منظومة إدارة مخاطر متكاملة من أجل إدارة المخاطر وإدارة الأسواق لحل مشكلات المصنعين والمصدرين.

واختتم أن وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل متكامل بكافة هيئاتها لدعم الصادرات والصناعات المختلفة، مشيرا إلي التسهيل على المستوردين للخامات ومستلزمات الإنتاج وكل شهر حالياً نفرج عن 50 رسالة بنظام الفحص المستندي فقط وفق القرار 284 من وزارة التجارة.