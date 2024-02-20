الغرف التجارية: انخفاض أسعار التكييفات من 3 إلى 7 آلاف جنيه في السوق

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن سوق الأجهزة الكهربائية تشهد حاليا حالة من الاستقرار الملحوظ بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها في 25 يناير الماضي والتي بلغت 25%، وأن "الأوفر برايس" على أجهزة التكييف انخفض من 3 آلاف إلى 7 آلاف، نافيا ما يقال حول امتناع التجار عن البيع وتخزين البضائع.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن كل تاجر يسعى لبيع ما لديه من سلع وتحقيق ربح خاصة وأن البضائع لها وقت معين، ولها موديل مرتبط بالرواج والإقبال على شرائه في وقت معين حتى لا يتقادم ويفقد إقبال المواطن عليه، مشيرا إلى أن الأسعار مستقرة بعد ما شهدته من ارتفاع نتيجة المضاربة الشديدة على الدولار ووصوله لأرقام قياسية في السوق الموازي.

أغلب الأجهزة تراجع سعرها بشكل كبير

ولفت "أبو سمرة" إلى أن أغلب الأجهزة تراجع سعرها بشكل كبير، على رأسها "أجهزة التكييف" والتي كان تم تسعيرها وفقا لسعر الدولار بالسوق الموازية وكانت تباع بزيادة تتراوح من 8 إلى 13 ألف جنيه "أوفر برايس" للجهاز الواحد، وخلال الأيام الماضية انتشرت وتوافرت أجهزة التكييف في السوق بشكل ملموس، ومع تراجع الأوفر برايس بنحو 7 آلاف جنيه، ليباع بأزيد من السعر الرسمي بنحو 3 آلاف جنيه فقط.

وتابع في تصريحات صحفية اليوم، أنه بالنسبة لتوافر باقي الأجهزة، بدأت الشركات في ضخ الأجهزة الكهربائية في الأسواق تدريجيا، وهو ما سيساهم في توافر الأجهزة وعودة الحركة بشكل طبيعي لسوق الأجهزة الكهربائية.

أسعار الثلاجات

وتوقع "أبو سمرة"، استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القادمة وحتى عيد الفطر المبارك، موضحا أن أسعار الثلاجات تبدأ من 13 ألف جنيه "للمنتجات الشعبية" وحتى 120 ألف جنيه لبعض الماركات و200 الف جنيه للثلاجات (أربعة باب)، أما الماركات الأكثر طلبا في السوق فتتراوح من 18 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه.

أسعار الغسالات الأوتوماتيكية

وبالنسبة لأسعار الغسالات الأوتوماتيكية فتتراوح من 20 ألفا إلى 55 ألف جنيه، والبوتاجازات من 10 آلاف إلى 29 ألف جنيه، أوضح أن الشاشات التليفزيونية بكافة أنواعها، شهدت ارتفاعا كبيرا جدا منذ شهر ديسمبر الماضي بنسبة 100% الماركات المعروفة، أما الماركات الشعبية فزادت بنسبة تصل إلى 35%.

وعن الأجهزة الكهربائية الصغيرة "الرفايع" مثل (المكواة والخلاط، الشفاطات، والكبة) فرغم توافرها طول الوقت وعدم حدوث نقص فيها إلا أنها ارتفعت أسعارها بزيادة تصل إلى 25%، وبالنسبة للميكروويف، اسعاره مستقرة ولا تشهد أي تغير وتتراوح أسعاره بين 4 إلى 9 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الوقت الحالي مناسب جدا لشراء الأجهزة الكهربائية في ظل استقرار أسعارها بشكل كبير.