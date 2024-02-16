"الغرف التجارية": 100 فرع لـ"أهلًا رمضان" بجميع المحافظات

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنَّ معارض "أهلًا رمضان"، ستغطي كافة ربوع مصر، بواقع 100 معرض.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن معارض "أهلًا رمضان"، فرصة للمستهلكين لشراء مستلزماتهم قبل دخول الشهر الفضيل بأسعار مخفضة، حرصًا من الدولة على توفير السلع للمواطنين بسعر منخفض.

3 معارض داخل كل محافظة

وأوضح أن الدولة تعمل بكل طاقتها للتصدي لأزمة التضخم وهي عالمية وتداعياتها طالت الاقتصاد المصري، متابعًا: "اجتماعات منتظمة ومكوكية تعقد بهدف إيجاد وطرح حلول للحد من آثار التضخم وتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار، والتضخم دخل علينا من العالم كله وملناش ذنب فيه".

وتابع: "3 معارض داخل كل محافظة، بحد أدنى، من بينها معرض بالمدينة الرئيسية للمحافظة، ومعارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بعدد 100 معرض على مستوى الجمهورية، علاوة على قوافل متجولة تابعة لمعارض أهلًا رمضان، لتوصيل السلع للمناطق النائية".

وواصل: "شاحنات تجوب القرى والنجوع، كما يتكامل معنا دور القطاع الخاص، من خلال السلاسل التجارية المشاركة بقوة ليتم تخصيص ركن بكافة السلاسل التجارية للسلع المخفضة الخاصة بأهلًا رمضان، إلى جانب منافذ البيع التابعة للوزارات والمجمعات الاستهلاكية ومشروع الجمعيات التابعة لوزارة التموين".