عاجل.. "كوبونات للسلع الغذائية توزع فى رمضان".. الغرف التجارية تزف بشرى سارة

كشف الأمين العام للغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، تفاصيل توزيع كوبونات السلع الغذائية، بدلًا من كراتين رمضان، التي تم الإعلان عنها اليوم في اجتماع رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، بر على قناة "أون"، أن فكرة الكوبونات تأتي من كونها قسيمة مالية مخصصة لشراء السلع الغذائية بدلًا من كراتين رمضان، تُصدرها الغرفة تجارية في كل محافظة ويتم تسليمها للمحافظين لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية المدرجة ضمن قواعد البيانات.

وأضاف أن الكوبونات تهدف لإتاحة الاختيار أمام المواطن لشراء السلع الغذائية التي يرغب فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة الكرتونة الفارغة التي تصل إلى 20 جنيهًا.

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستدرس إمكانية طرح الصكوك للمواطنين الراغبين في الحصول عليها بهدف إعادة توزيعها على المحتاجين والفقراء خلال شهر رمضان وفق ضوابط مشددة.

