عاجل.. وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يصل إلى القاهرة تلبية لدعوة مصرية

أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن وفدًا من قيادة الجبهة، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر يرافقه أعضاء من المكتب السياسي، قد وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة وفد قيادة الجبهة بناءً على دعوة رسمية مصرية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على مواصلة العمل لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار، وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، آملة أن تكلل الجهود بما يحقق تطلعات شعبنا ويخدم حقوقه المشروعة وقضيته العادلة.