الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بودى وحسنى وبامبا فى صدارة قائمة هدافى دورى المحترفين

عبد الرحمن فؤاد
عبد الرحمن فؤاد " بودي "

تصدر عبدالرحمن فؤاد "بودي" لاعب الاتصالات، وأحمد حسني لاعب دكرنس، وإسماعيل بامبا مهاجم بتروجت، قائمة هدافي دوري المحترفين بعد مرور ثلاثة أسابيع من عمر المسابقة، ولكل منهم ثلاثة أهداف، وسجل عبدالرحمن بودي أهداف الثلاثة في مرمى الجمهورية شبين في الأسبوع الثاني وأصبح أول لاعب يحقق لقب "هاتريك" هذا الموسم، بينما سجل كل من أحمد حسني وإسماعيل بامبا أهدافه الثلاثة في مباراتين.

 وستشهد الأسابيع المقبل صراعا شرسا على الفوز بلقب هداف دوري المحترفين في ظل وجود مهاجمين من العيار الثقيل، وبعضهم سبق له اللعب في الدوري الممتاز أمثال مصطفى سلطان، ووميدو جمال، ونانا أنتوى، ومحمود ممدوح.

6 لاعبين سجل كل منهم هدفين

وتساوي ستة لاعبين في رصيد هدفين وهم: محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، ورجب مارو مهاجم غزل المحلة، والموريتاني أحمد سالم مهاجم لافيينا، وأكرم عبد ربه مهاجم القناة، وطه نادي لاعب راية، ومصطفى سلطان لاعب بتروجت.

رجل مارو

وسجل هدفا واحد كل من: جابر سالم ومحمد ناجي جدو "أسوان"، وإبراهيم القاضي "حرس الحدود"، ويوسف بيبو وخالد الاخميمي "غزل المحلة"، وحازم أبوسنة ومحمود الحلواني "لافيينا" ومحمد عاطف والغاني نانا أنتوي "طنطا" ومحمد تامر شرقية وعماد الصواف ومحمد جمال بيبو "القناة".

وحسام بركات ومصطفى الصفتي وعمار شرف الدين "بروكسي"، ومحمد الكومي وأحمد عصام "أبوقير للأسمدة"، وأحمد خالد وأحمد أشرف ميسي، وعبد الرحمن الخميسي "بترول أسيوط"، وأحمد ممدوح وأحمد الجوهري "النصر للتعدين"، وعلي حسين ومؤمن عاطف ويوسف أويا "وادي دجلة".

وأحمد ماجد الدماطي "دكرنس" وحسين الحسيني "مكادي"، وأبو بكر سيلا "راية"، وإسلام صبحي وسيف شيكا وسليمان كوليبالي ومحمد بهاء "الاتصالات"، ومحمد جمال ومحمد عصام وباسم عادل "السكة الحديد"، ومحمد سامي كالوشا "الجمهورية شبين".

دوري المحترفين عبد الرحمن فؤاد بودي إسماعيل بامبا أحمد حسني رجب مارو

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