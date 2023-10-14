عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة

يتناول التقرير مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي المصري نايل س Nile Sat لمشاهدة البطولات الكروية المحلية والدولية والتي يتنافس فيها مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين والمقامة حالا على ملاعب عدد كبير من الدول حول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة

يعرض الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة وكيفية ضبطها عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أفضل المباريات الدولية والمحلية المقامة على ملاعب دول العالم الاستمتاع بها وإليكم مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024:-

موعد مبارة منتخب نادي أيرلندا الشمالية ضد منتخب مارينو في تمام الساعة 15:00 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب أوكرانيا ضد منتخب مقدونيا الشمالية في تمام الساعة 15:00 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب بلغاريا ضد منتخب ليتوانيا في تمام الساعة 10:00 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب سلوفينيا ضد منتخب فنلندا في تمام الساعة 18:00 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب المجر ضد منتخب صربيا في تمام الساعة 20:45 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.



موعد مباراة منتخب الدنمارك ضد منتخب كازاخستان في تمام الساعة 20:45 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.



موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب الدنمارك في تمام الساعة 20:45 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

جدول مواعيد مباريات دولية ودية

موعد مباراة منتخب الكوت ديفوار ضد منتخب كد المغرب في تمام الساعة 12:00 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب أمريكا ضد منتخب ألمانيا في تمام الساعة 21:00 مساءا ويذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

قرعة كأس الأمم الأفريقية 2024

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2024 عقب التصفيات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة المزمع إقامتها خلال الفترة من يوم 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024 عن وقوع منتخب مصر مع منتخب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية ويستهدف المنتخب التتويج بلقب بعد غياب دام 13 عاما وإضافة النجمة الثامنة إلى دولاب بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.