الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-10-2023 والقنوات الناقلة لها

الأرجنتين
الأرجنتين

مباريات كرة القدم هي الأكثر شعبية في العالم،  تنظم مباريات كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وتقام العديد من البطولات الدولية لكرة القدم، مثل كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-10-2023 والقنوات الناقلة. 

جدول مباريات اليوم 

هولندا تواجه فريق  فرنسا – 9.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports.

البرتغال تواجه فريق  سلوفاكيا – 9.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports.

إستونيا تواجه فريق  إذريبجان – 7 مساء – عبر قنوات  beIN Sports.

النمسا تواجه فريق  بلجيكا – 9.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports.

ليشتنشتاين تواجه فريق  البوسنة والهرسك – 9.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports.

أيسلندا تواجه فريق  لوكسمبرج – 9.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports.

إيرلندا تواجه فريق  اليونان – 9.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports.

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الأرجنتين تواجه فريق  باراجواي – 2 فجرًا - عبر قنوات beIN Sports.

تشيلي تواجه فريق  بيرو – 3 فجرًا - عبر قنوات beIN Sports.

بوليفيا تواجه فريق  الإكوادور – 2 فجرًا - عبر قنوات beIN Sports.

البرازيل تواجه فريق  فنزويلا – 3.30 فجرًا - عبر قنوات beIN Sports.

وستكون نسخة كأس العالم 2026 هى 23، وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة.

وستكون بطولة كأس العالم  هي الأولى التي تستضيفها ثلاث دول، وستكون هذه أول بطولة كأس عالم منذ نسخة 2002 تستضيفها أكثر من دولة، مع استضافتها السابقة لنسختي 1970 و1986.

 وستصبح المكسيك أول دولة تستضيف أو تشارك في استضافة كأس العالم ثلاث مرات، وكانت آخر مرة استضافت فيها الولايات المتحدة كأس العالم عام 1994، في حين أنها ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها كندا أو تشارك في استضافة الحدث، وتضم 48 فريقًا بدلًا من  32 فريقًا في النسخ السابقة.

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