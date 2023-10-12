ودية "زد" تجهز الدراويش لاستئناف مباريات دوري نايل بمواجهة فاركو

اكتفى إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، بخوض مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الدولى، أمام فريق زد يوم الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة فاركو في الأسبوع الرابع لدوري نايل المقرر لها يوم 22 أكتوبر الحالي باستاد الإسماعيلية خشية تعرض اللاعبين للاصابة والاجهاد.

ويسعى مدرب الدراويش لتجربة بعض العناصر خلال المباراة الودية حتى يكون لديه مزيد من الخيارات فى التشكيلة الأساسية وكذلك المتواجدون على دكة البدلاء.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي، المران اليوم الخميس بمشاركة جميع اللاعبين.

وشهد المران مشاركة كل من محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله ومحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد حسن ومروان حمدي وعمر الساعي ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وحازم مرسي وباسم مرسي وأبو بكر حمزة الجمل وعبد الله السعيد ونادر فرج وحمادة صلاح وحسن صابر.

واستغرق المران 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

وانتظم لاعبي الإسماعيلي السبعة الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة ثلاث ايام الحارس محمد فوزي ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي فى المران بعد انتهاء فترة الراحة، حيث غاب اللاعبون السبعة عن المران الصباحى الذى ركز خلاله ايهاب جلال على النواحى البدنية بشكل كبير للوقوف على مستوى اللاعبين.

يذكر أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي لازالت تضم الحارس أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومي وعبد الله محمد ومحمد بحيري وصالح جمعة والأخير ينفذ برنامج مكثف لإنقاص وزنه.