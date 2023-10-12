الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ودية "زد" تجهز الدراويش لاستئناف مباريات دوري نايل بمواجهة فاركو

الاسماعيلى
الاسماعيلى

اكتفى إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، بخوض مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الدولى، أمام فريق زد يوم الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة فاركو في الأسبوع الرابع لدوري نايل المقرر لها يوم 22 أكتوبر الحالي باستاد الإسماعيلية خشية تعرض  اللاعبين للاصابة والاجهاد. 

ويسعى مدرب الدراويش لتجربة بعض العناصر خلال المباراة الودية حتى يكون لديه مزيد من الخيارات فى التشكيلة الأساسية وكذلك المتواجدون على دكة البدلاء.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي، المران اليوم الخميس بمشاركة جميع اللاعبين.

وشهد المران مشاركة كل من محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله ومحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ومحمد دسوقي وعصام صبحي  وأحمد محسن  ومحمد حسن ومروان حمدي وعمر الساعي ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وحازم مرسي وباسم مرسي وأبو بكر حمزة الجمل وعبد الله السعيد ونادر فرج وحمادة صلاح وحسن صابر.

 واستغرق المران  60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

وانتظم لاعبي الإسماعيلي السبعة الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة ثلاث ايام الحارس محمد فوزي ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي فى المران بعد انتهاء فترة الراحة، حيث غاب اللاعبون السبعة عن المران الصباحى الذى ركز خلاله ايهاب جلال على النواحى البدنية بشكل كبير للوقوف على مستوى اللاعبين.

يذكر أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي لازالت تضم الحارس أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد بيومي وعبد الله محمد ومحمد بحيري وصالح جمعة والأخير ينفذ برنامج مكثف لإنقاص وزنه.

فاركو الدراويش الدوري الاسماعيلى دوري نايل

مواد متعلقة

الوديات تجهز الدراويش لاستئناف الدوري.. وإيهاب جلال يعالج الأخطاء قبل مواجهة فاركو

بيبو: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على الإسماعيلى فى الدورى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل