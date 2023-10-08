بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

حصد بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق الدولي الجنوب أفريقي حيث أحرز بيرسي تاو لاعب الفريق هدفين في فوز الأهلي على الإسماعيلي اليوم بنتيجة ٣-١.

ومنحت رابطة الأندية قائد منتخب جنوب إفريقيا بيرسي تاو، لقب أفضل لاعب في المباراة، ليتم تكريمه عقب نهاية اللقاء.

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أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي

سيطر الأهلي على المباراة خاصة في الشوط الأول بأنياب هجومية مؤثرة، أثمرت عن العديد من الفرص المحققة التي فتحت الطريق أمام بيرسي تاو لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 من متابعة لتسديدة حسين الشحات التي ارتدت من القائم.

وبعدها ينجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعدما استقبل تمريرة أحمد نبيل كوكا السحرية.

واختتم تاو الثلاثية في الدقيقة 65 قبل أن يسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

كما شهدت المباراة تعرض إمام عاشور للإصابة في الشوط الأول نتيجة العنف الزائد ودون تدخل من الحكم ليخرج من المباراة ويغادر إلى المستشفى.

بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط لرصيده ليصل للنقطة 6 من مباراتين، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3.

أول قرار من كولر بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية لمدة ٥ أيام، وذلك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي اليوم.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.