الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

بكاء إمام عاشور عقب
بكاء إمام عاشور عقب إصابته

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن إمام عاشور لاعب الفريق خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ببطولة الدوري.

وأوضح أن الأشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية ومدة غيابه ستتراوح ما بين 7 و10 أيام.

كان عاشور قد غادر المباراة ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، وخضع لأشعة للوقوف على حالته.

تغلب الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

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 أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي

سيطر الأهلي على المباراة خاصة في الشوط الأول بأنياب هجومية مؤثرة، أثمرت عن العديد من الفرص المحققة التي فتحت الطريق أمام بيرسي تاو لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 من متابعة لتسديدة حسين الشحات التي ارتدت من القائم.

وبعدها ينجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعدما استقبل تمريرة أحمد نبيل كوكا السحرية.

واختتم تاو الثلاثية في الدقيقة 65 قبل أن يسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

كما شهدت المباراة تعرض إمام عاشور للإصابة في الشوط الأول نتيجة العنف الزائد ودون تدخل من الحكم ليخرج من المباراة ويغادر إلى المستشفى.

بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط لرصيده ليصل للنقطة 6 من مباراتين، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3. 

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