كولر: قدمنا مباراة قوية أمام منافس صعب.. وسعيد بأداء الشناوى

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي قبل توقف الدوري، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس صعب.

واستكمل كولر حديثه: «قدمنا أداءً جيدًا طوال المباراة أمام منافس قوي ومنظم، ولكن التركيز والتحضير الجيد للمباراة كان عنصرًا مميزًا لدينا اليوم، ويعد السبب وراء تحقيق المكسب».

وأضاف كولر: «إصابة إمام عاشور دفعتنا إلى إجراء تغيير إجباري، هو لاعب مهم وأتمنى ألا تطول مدة غيابه عن الفريق بعد الاطمئنان على حالته من نتيجة الأشعة».

وعن مستوى الفريق اليوم قال كولر: «اجتهدنا كثيرًا من أجل السيطرة على مجريات اللعب، خصوصًا أننا واجهنا منافسًا جيدًا جدًا، وليس من السهل فرض مستواك الفني عليه، لأنه كان يلعب كرة منظمة وجيدة خصوصًا في الجانب الهجومي».

واستكمل كولر: «سعيد بمستوى الشناوي في لقاء اليوم، وهذا أمر إيجابي له وللمنتخب المصري قبل المعسكر المقبل».

وعن مستوى طاهر: «اللاعب أدى بشكل جيد اليوم، والمباراة السابقة أيضًا ودوره وتحركاته مؤثرة وإيجابية».

وأضاف: «الأهلي ليست لديه مشاكل دفاعية، والدليل أننا فزنا اليوم؛ لكن هناك أمورًا تحتاج إلى تحسن فيما هو قادم».

فاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي

سيطر الأهلي على المباراة خاصة في الشوط الأول بأنياب هجومية مؤثرة، أثمرت عن العديد من الفرص المحققة التي فتحت الطريق أمام بيرسي تاو لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 من متابعة لتسديدة حسين الشحات التي ارتدت من القائم.

وبعدها ينجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعدما استقبل تمريرة أحمد نبيل كوكا السحرية.

واختتم تاو الثلاثية في الدقيقة 65 قبل أن يسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

كما شهدت المباراة تعرض إمام عاشور للإصابة في الشوط الأول نتيجة العنف الزائد ودون تدخل من الحكم ليخرج من المباراة ويغادر إلى المستشفى.

بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط لرصيده ليصل للنقطة 6 من مباراتين، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3.

