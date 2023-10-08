أول قرار من كولر بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية فى الدورى

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية لمدة ٥ أيام، وذلك عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي اليوم والتي فاز بها المارد الأحمر ببطولة الدوري موسم 2023-2024.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد ٣-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

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أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي

سيطر الأهلي على المباراة خاصة في الشوط الأول بأنياب هجومية مؤثرة، أثمرت عن العديد من الفرص المحققة التي فتحت الطريق أمام بيرسي تاو لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 من متابعة لتسديدة حسين الشحات التي ارتدت من القائم.

وبعدها ينجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعدما استقبل تمريرة أحمد نبيل كوكا السحرية.

واختتم تاو الثلاثية في الدقيقة 65 قبل أن يسجل ياو أنور هدف الإسماعيلي الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

كما شهدت المباراة تعرض إمام عاشور للإصابة في الشوط الأول نتيجة العنف الزائد ودون تدخل من الحكم ليخرج من المباراة ويغادر إلى أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية لإجراء الفحص الطبي وتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن استكمال اللقاء.

بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط لرصيده ليصل للنقطة 6 من مباراتين، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 3.

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