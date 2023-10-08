الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إمام عاشور يبكى بعد إصابته فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

إمام عاشور
إمام عاشور

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضربة موجعة بإصابة إمام عاشور في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ببطولة الدوري.

وعانى اللاعب من إصابة قوية في الدقيقة 26 قبل أن يغادر أرضية الملعب، لكن سرعان ما عاد مجددًا.

وفي الدقيقة 31 غادر الملعب باكيًا وغير قادر على استكمال المباراة ليتم استبداله ويشارك طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

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أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت سريعة وقوية من جانب الإسماعيلي الذي هدد مرمى الأهلي بعد مرور دقيقتين بتسديدة عن طريق ياو أنور من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة السادسة محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بتمريرة ساقطة عن طريق علي معلول من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيرسي تاو بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور بعد ذلك وحاول مجددًا  بعد تمريرة طولية عن طريق محمد عبدالمنعم تجاه بيرسي تاو المنطلق خلف مدافعي الإسماعيلي، إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس محمد فوزي.

ركلة ركنية أولى للإسماعيلي على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبدالرحمن مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 23 بعد تمريرة بالكعب من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي توغل من قلب الملعب ثم سدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم قبل أن يتابعها بيرسي تاو بتسديدة في الشباك.

في الدقيقة 25 تسديدة قوية عن طريق ياو أنور لاعب الإسماعيلي من داخل يسار منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

تغيير اضطراري بخروج إمام عاشور للإصابة ونزول طاهر محمد طاهر في الدقيقة 31.

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