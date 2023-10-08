بيرسى تاو يمنح الأهلى التقدم على الإسماعيلى فى الدورى

منح الجنوب إفريقي بيرسي تاو التقدم لصالح الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 23 بعد تمريرة بالكعب من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي توغل من قلب الملعب ثم سدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم قبل أن يتابعها بيرسي تاو بتسديدة في الشباك.

المباراة بدأت سريعة وقوية من جانب الإسماعيلي الذي هدد مرمى الأهلي بعد مرور دقيقتين بتسديدة عن طريق ياو أنور من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة السادسة محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بتمريرة ساقطة عن طريق علي معلول من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيرسي تاو بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور بعد ذلك وحاول مجددًا بعد تمريرة طولية عن طريق محمد عبدالمنعم تجاه بيرسي تاو المنطلق خلف مدافعي الإسماعيلي، إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس محمد فوزي.

ركلة ركنية أولى للإسماعيلي على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبدالرحمن مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي.

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تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبدالفتاح وأحمد عبدالقادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك