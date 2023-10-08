الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى المصرى

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

تشكيل الأهلى الاهلى الاسماعيلى الدوري موديست

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