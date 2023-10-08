تاو يسجل ثالث أهداف الأهلي في شباك الإسماعيلي ببطولة الدوري

نجح الجنوب أفريقي بيرسي تاو في إحراز الهدف الثالث لصالح الأهلي في شباك الإسماعيلي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 65 بعد توغل من طاهر محمد طاهر من الجهة اليسرى قبل أن يمرر الكرة بوجه القدم الخارجي إلى تاو الذي سدد بقدمه اليسرى في المرمى.

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أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة بين الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد.

سجل هدفا الأهلي بيرسي تاو في الدقيقة 23 وحسين الشحات في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

المباراة بدأت سريعة وقوية من جانب الإسماعيلي الذي هدد مرمى الأهلي بعد مرور دقيقتين بتسديدة عن طريق ياو أنور من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة السادسة محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بتمريرة ساقطة عن طريق علي معلول من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيرسي تاو بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور بعد ذلك وحاول مجددًا في الدقيقة بعد تمريرة طولية عن طريق محمد عبد المنعم تجاه بيرسي تاو المنطلق خلف مدافعي الإسماعيلي إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس محمد فوزي.

ركلة ركنية أولى للإسماعيلي على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبد الرحمن مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 23 بعد تمريرة بالكعب من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي توغل من قلب الملعب ثم سدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم قبل أن يتابعها بيرسي تاو بتسديدة في الشباك.

في الدقيقة 25 تسديدة قوية عن طريق ياو أنور لاعب الإسماعيلي من داخل يسار منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

تغيير اضطراري بخروج إمام عاشور للإصابة ونزول طاهر محمد طاهر في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 31 غادر الملعب باكيًا وغير قادر على استكمال المباراة ليتم استبداله ويشارك طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

حسين الشحات تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد تمريرة رائعة من أحمد نبيل كوكا إلى الشحات الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة على يسار الحارس محمد فوزي.

تسديدة قوية عن طريق مروان حمدي لاعب الإسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بمحمد هاني وتحولت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 44 هدف محقق ضائع للإسماعيلي بعد خطأ فادح في تمرير الكرة من علي معلول استغله ياو أنور ونجح في استخلاص الكرة واختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي نتيجة تدخل قوي على لاعب الإسماعيلي.

أحداث الشوط الثاني

الإسماعيلي استهل الشوط الثاني بقوة بحثًا عن تسجيل هدف تقليص الفارق أمام الأهلي.

وشهدت الدقيقة 50 ركلة حرة مباشرة للإسماعيلي في وسط ملعب النادي الأهلي من جهة اليمين، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها محمد عبد السميع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن المرمى.

وفي الدقيقة 52 ركلة ركنية للإسماعيلي على يمين مرمى النادي الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها محمد هاشم برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 57 محاولة هجومية خطيرة للإسماعيلي بمجهود فردي لياو أنور في اختراق منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

بيرسي تاو سجل الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 65 بعد انطلاقة من طاهر محمد طاهر من الجهة اليسرى قبل أن يمرر عرضية رائعة تابعها تاو بتسديدة بقدمه اليسرى في الشباك.



