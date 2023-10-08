الأهلى يتقدم على الإسماعيلى بهدفى تاو والشحات فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة بين الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد.

سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو في الدقيقة 23 وحسين الشحات في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

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أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت سريعة وقوية من جانب الإسماعيلي الذي هدد مرمى الأهلي بعد مرور دقيقتين بتسديدة عن طريق ياو أنور من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة السادسة محاولة هجومية خطيرة لنادي الأهلي بتمريرة ساقطة عن طريق علي معلول من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيرسي تاو بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور بعد ذلك وحاول مجددًا في الدقيقة بعد تمريرة طولية عن طريق محمد عبدالمنعم تجاه بيرسي تاو المنطلق خلف مدافعي الإسماعيلي إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس محمد فوزي.

ركلة ركنية أولى للإسماعيلي على يسار مرمى نادي الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبدالرحمن مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي.

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 23 بعد تمريرة بالكعب من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي توغل من قلب الملعب ثم سدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم قبل أن يتابعها بيرسي تاو بتسديدة في الشباك.

في الدقيقة 25 تسديدة قوية عن طريق ياو أنور لاعب الإسماعيلي من داخل يسار منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

تغيير اضطراري بخروج إمام عاشور للإصابة ونزول طاهر محمد طاهر في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 31 غادر الملعب باكيًا وغير قادر على استكمال المباراة ليتم استبداله ويشارك طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

حسين الشحات تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد تمريرة رائعة من أحمد نبيل كوكا إلى الشحات الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة على يسار الحارس محمد فوزي.

تسديدة قوية عن طريق مروان حمدي لاعب الإسماعيلي من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بمحمد هاني وتحولت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 44 هدف محقق ضائع للإسماعيلي بعد خطأ فادح في تمرير الكرة من علي معلول استغله ياو أنور ونجح في استخلاص الكرة واختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب نادي الأهلي نتيجة تدخل قوي على لاعب الإسماعيلي.