أخبار فاتتك.. مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية.. وارتفاع حصيلة ضحايا غزة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

كاف يكشف مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2023

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام المقبل.

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وزارة الصحة: استشهاد 1537 فلسطينيًا وإصابة 6612 فى غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وأصيب 6612 في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت الماضي، التي أطلقت فيه حماس عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل.

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"تحولت إلى روبوت".. نجل محمد ثروت يكشف تفاصيل مرضه النادر

استضافت الإعلامية مني الشاذلي، ببرنامجها "معكم" والمذاع بقناة On E المخرج الشاب أحمد محمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، والذي تعرض لوعكة صحية طارئة إثر تعرضه لإرهاق شديد أثناء العمل، مما اضطر نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

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أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 13-10- 2023

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، فاستقر سعر الفراخ البيضاء عند نفس السعر الذي سجلته أمس، والتي تصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيهًا للكيلو.

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عاجل.. للشباب حتى 40 سنة.. فرص عمل جديدة من وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من الذكور، وذلك بأحد مصانع الكيماويات ببني سويف، وبراتب يحدد حسب المقابلة.

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