وزارة الصحة: مقتل 1537 فلسطينيا وإصابة 6612 فى غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وأصيب 6612 في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت الماضي، التي أطلقت فيه حماس عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، وأسفرت عن مقتل مئات الإسرائيليين وآلاف الجرحى.

وكان أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إدانته للممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على هامش لقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل وقف العدوان الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا "عباس" إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وحذر من خطورة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة حقيقية على كل الخدمات الصحية والإنسانية.

وشدد "عباس" على ضرورة الانتقال إلى العمل السياسي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

ودعا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين ووقف "إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وقال: "نؤكد على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي".