الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الصحة: مقتل 1537 فلسطينيا وإصابة 6612 فى غزة

غزة
غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وأصيب 6612 في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت الماضي، التي أطلقت فيه حماس عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، وأسفرت عن مقتل مئات الإسرائيليين وآلاف الجرحى. 

وكان أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إدانته للممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على هامش لقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل وقف العدوان الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا "عباس" إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وحذر من خطورة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة حقيقية على كل الخدمات الصحية والإنسانية.

وشدد "عباس" على ضرورة الانتقال إلى العمل السياسي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

ودعا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين ووقف "إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وقال: "نؤكد على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي".

وزارة الصحة الفلسطينية وزارة الصحة حماس إسرائيل ضربات جوية

الأكثر قراءة

عاجل.. مدير مركز الشرق للدراسات: أمريكا أعطت بطاقة بيضاء لإسرائيل حول استخدام الأسلحة

أحمد ثروت يكشف تفاصيل قاسية عن مرضه النادر وكيف اكتشفه

الإمارات تنفى وصول طائرة أمريكية إلى أراضيها دعمًا لإسرائيل

استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية من منصبها

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

وزارة الصحة: مقتل 1537 فلسطينيا وإصابة 6612 فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصري !

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

عبدالوهاب داود

لماذا يكره "الإخوان" محمد صلاح؟!

جلال حمام

خلى السلاح صاحى.. عدونا غدَّار

محمد الراعي

4 مكاسب للمنتخب أمام زامبيا رغم خطايا فيتوريا

خالد حريب

كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل