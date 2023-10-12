الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسليم 5 عقود عمل لذوي الهمم بالساحل الشمالي بمطروح

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة مطروح، 5 عقود عمل لشباب من ذوي الهمم أبناء المحافظة والمقيمين فيها، للعمل في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، وذلك بمقر ديوان المديرية، وفي إطار سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا من بين عمالها من ذوي الهمم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم فى القطاع الخاص ومتابعتها من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء المحافظات، للتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التى كفلها لهم القانون، وكذلك توفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتناسب مع درجات إعاقتهم للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.

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دمج ذوي الهمم في سوق العمل

وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة، أنه حضر التسليم مسؤول الموارد البشرية بالمنتجع السياحي، والذي جرى التنسيق معه لتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوى الهمم، لدمجهم فى سوق العمل، ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والتشغيل والسلامة والصحة المهنية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة، ومؤكدًا متابعته للمشتغلين فى أماكن العمل بصفة دورية ومستمرة بعد استلامهم للعمل، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى حددها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.

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وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة مطروح ذوي الهمم عقود عمل القطاع الخاص

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