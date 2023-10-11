وزارة العمل تُشارك في حفل ختام برنامج "THAMM" لحوكمة هجرة اليد العاملة

شارك وفد من وزارة العمل، اليوم الأربعاء، في فعاليات حفل ختام برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا (THAMM)"، بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة اختتام أنشطة البرنامج في مصر، وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر والأطراف المعنية للوصول لنتائج البرنامج والاستفادة منها، كذلك للاحتفال بالإنجازات والنظر في مستقبل تنقل اليد العاملة في مصر.

سد فجوات سوق العمل

حضر فعاليات الحفل: السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وكاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "GIZ".

وألقت السفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس أكدت خلالها أن البرنامج يتسق أهدافه مع رؤية مصر 2030، وأن البرنامج يدعم سد الفجوات بسوق العمل وأحد أساليب المساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء الدوليين والجهات المعنية المصرية على المشاركة في هذا المشروع والذي يهدف إلى رفع مهارات وكفاءات العمالة المصرية وربط التدريب بسوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة تنظم عملية تنقل الأيدي العاملة والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

تدريب الملحقين العماليين

من جهتها؛ نقلت د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل خلال جلسة نقاشية بالحفل تحيات وتقدير الوزير حسن شحاتة وزير العمل للمشروع والقائمين عليه،والتأكيد على أن أهم نتائج المشروع ومخرجاته هي: إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة،وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة، والتي إفتتحها وزير العمل حسن شحاتة في يوليو الماضي في مقر الوزارة بمدينة نصر،وقالت أن الوزارة تتطلع الي تعزيز ودعم أنشطة الوحدة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلا عن إنشاء عدد من الفروع الإقليمية للوحدة في عدد من المحافظات.

وأضافت:"تم تنظيم برنامج تدريبي للملحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات في عدد من الدول العربية او الاجنبية وقد تناول التدريب عدد من الموضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل الاخلاقي وسبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة،و تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي سواء للإعلاميين وعدد من ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية وشركات الحاق العمالة، وكذلك عقد سلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي وبهدف إحكام الرقابة على شركات الحاق العمال، فضلا عن عقد برنامج تدريبي لعدد من العاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض وكيفية ابرام وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، كما يجري حاليا الانتهاء امن إعداد دليل الاجراءات القياسية للتشغيل بالخارج.

وأعربت عن تطلع الوزارة في البدء في المرحلة الثانية من المشروع واستكمال النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، وزيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية ونشر ثقافة التوظيف العادل الاخلاقي

و خلال فعاليات الحفل استعرض منسقي المشروع مروة مصطفى ممثل المنظمة الدولية للهجرة، وفرح البطراوي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، وشهيرة واصف ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،اهم اهداف ومخرجات المشروع.

حضر الفعاليات وفدا من وزارة العمل من فريق العمل الذي شارك بالبرنامج وهم: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجيه، ود. مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، ود. أميرة زكي منسق المشروع وباحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأحمد الصاوي باحث بالإدارة العامة للتشغيل، ورضوى سعيد باحث بالإدارة العامة للتشغيل، ونصرة سالم باحث بالإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العماله، ومحمد بيبرس باحث بالإدارة العامة لتفتيش العمل، وناهد نبيل باحث بالإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العماله، ومحمد صلاح باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومريم محمد باحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية.

يذكر أن البرنامج ممول من من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا" وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). يتم تنفيذ البرنامج من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020.

يهدف البرنامج إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستنادًا إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق. وعلاوة عليه، ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا.

ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان،وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، على النحو التالي:مستوى من التوجيه والمتابعة العامة يتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، تجتمع على المستوى الإقليمي فقط؛ ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة (منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي) لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.