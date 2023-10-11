الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب شباب الوادي الجديد على 3 مهن.. وندوة عن المساواة بين الجنسين

التدربب
التدربب

أعلنت وزارة العمل عن متابعة مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد للدروات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة، ومركز التدريب المهنى بالخارجة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعية بعنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأه إقتصاديًا والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وكذلك دور المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع، وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية الراشدة لعدد  24 من السيدات، في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير دورات تدريبية مجانية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وتشجيعهم على العمل الحر، وتكثيف التوعية والتثقيف حول عمل المرأة وتمكينها اقتصاديًا كعضو فعال فى المجتمع للمشاركة فى عمليات التنمية.

التدريب المهني للشباب 

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بمتابعة البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهني للشباب، حيث بدأت الدورة التدريبية لعدد 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، وتدريب 15 شابا على مهنة التبريد والتكييف، فضلًا عن قيام المتدربين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة بتشغيل محطة موتور 30 حصان بالمحافظة بالكيلو 6 بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة، وعمل أول فريق صيانة ألواح طاقة شمسية على مستوى المحافظة، وخلايا JA قدره 550 وات، وانفرتر 30 حصان، وموتور نافورا 30 حصانا، وطلمبة 30 حصانا، وسيقوم هذا الفريق بعمل صيانة لوحدات الطاقة الشمسية بمركز الدكتور حسن حلمي  لذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأعلنت وزارة العمل عن بدء دورات تدريبية للسيدات فى بنى سويف، والقاهرة على مهن الكوافير والتجميل، والإكسسوارات، والمشغولات اليدوية النحاسية والجلدية، والفندقة بمركز التدريب المهنى ببنى سويف.

وزارة العمل تبدأ تدريب فتيات بنى سويف والقاهرة على 6 مهن

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