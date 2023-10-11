الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: إطلاق "مبادرة حقك مسؤوليتنا" لفحص عمال المصانع بالمنوفية

التدريب
التدريب

أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في إطلاق "مبادرة حقك مسؤوليتنا"، للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة شيرين عبدالحي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، من خلال تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية والكشف على الأمراض المزمنة، وأسفر الكشف عن اشتباه بعض الحالات وتم عمل الإجراءات اللازمة نحوها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.

فحص 100 حالة

وأوضح سعد عبدالحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية في تقريرٍ للوزارة، أن عدد الحالات التى تم الكشف عليها 100 حالة، منهم 55 رجال، و45 نساء، وأسفر الكشف عن مجموعة من النتائج منها 84 أمراض مزمنة، و51 وظائف كلي، و8 مرضى سكر، كما جرى الكشف على سرطان الثدي لـ45 سيدة، وأسفر عن وجود بعض حالات إصابة بسرطان الثدي من السيدات بالفحص المبدئي وتم التعامل معهم.

كما جرى الكشف على الجميع ضغط وسكر واعتلال كلوي، مؤكدًا حرص المديرية علي تقديم الدعم للعمال والتوجيه والإرشاد والقوافل الطبية وتقديم الخدمات الحقيقة في شتى المجالات وذلك لنشر الوعى بأهمية المرأة وحقوقها ومساندتها وتحقيق الرعاية الشاملة للمرأة في شتى ميادين العمل وذلك من خلال آلية حقيقة على أرض الواقع.

وزارة العمل: تدريب شباب الوادي الجديد على 3 مهن.. وندوة عن المساواة بين الجنسين

وأعلنت وزارة العمل عن متابعة مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد للدروات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية.

وزارة العمل حقك مسؤوليتنا المرأة مصر حسن شحاتة الأمراض

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