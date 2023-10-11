الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: مقابلات شخصية للشباب راغبي التدريب على 4 مهن بالأقصر

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأقصر المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين راغبي التدريب الذين تقدموا للحصول على الدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية لأبناء المحافظة، للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، والمشغولات اليدوية، وصيانة المحمول، وصيانة الكمبيوتر، وذلك من يوم الاحد الموافق 15 / 10 / 2023 وحتى يوم الخميس 19 / 10 / 2023، بمقر ديوان المديرية بالأقصر – شرق السكة الحديد بجوار المطافى، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP  ، التابع للأمم المتحدة.

تدريب الشباب

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وزيادة عدد الدورات لتستوعب مزيد من الشباب الراغب في التدريب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وزارة العمل تُشارك في حفل ختام برنامج "THAMM" لحوكمة هجرة اليد العاملة

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن الواردة بالإعلان والسابق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة المديرية  ، وأشار إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من كلًا من وزارة العمل وبرنامج الأغذية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، فضلًا عن ما يحصل عليه المتدرب من بدل انتقال نقدي يوميًا مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية بالمجان مجانا.

وأعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في إطلاق "مبادرة حقك مسؤوليتنا"، للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة شيرين عبدالحي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وزارة العمل العمل المشغولات اليدوية السكة الحديد برنامج الأغذية هشام عبد الله

الأكثر قراءة

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

"الدستور" تحصل على نسخة السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

عاجل.. أبرزها "السكر والدواجن".. قائمة السلع المعفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

أول مصرية تتولى منصب عمدة بأمريكا: الحياة هنا روتينية لكن فى مصر غير مملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى