العمل: مقابلات شخصية للشباب راغبي التدريب على 4 مهن بالأقصر

أعلنت وزارة العمل، عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأقصر المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين راغبي التدريب الذين تقدموا للحصول على الدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية لأبناء المحافظة، للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، والمشغولات اليدوية، وصيانة المحمول، وصيانة الكمبيوتر، وذلك من يوم الاحد الموافق 15 / 10 / 2023 وحتى يوم الخميس 19 / 10 / 2023، بمقر ديوان المديرية بالأقصر – شرق السكة الحديد بجوار المطافى، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP ، التابع للأمم المتحدة.

تدريب الشباب

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وزيادة عدد الدورات لتستوعب مزيد من الشباب الراغب في التدريب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن الواردة بالإعلان والسابق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة المديرية ، وأشار إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من كلًا من وزارة العمل وبرنامج الأغذية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، فضلًا عن ما يحصل عليه المتدرب من بدل انتقال نقدي يوميًا مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية بالمجان مجانا.

وأعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في إطلاق "مبادرة حقك مسؤوليتنا"، للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة شيرين عبدالحي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.