للشباب حتى 40 سنة.. فرص عمل جديدة من وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من الذكور، وذلك بأحد مصانع الكيماويات ببني سويف، وبراتب يحدد حسب المقابلة.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، عمال تعبئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد القراءة والكتابة، وأن يتراوح عمره من 18 وحتى 40 سنة.

مميزات فرص العمل

ويوفر المصنع للمتقدمين لتلك الوظيفة، مواصلات، تأمينات اجتماعية، تأمين صحي، وحوافز.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك، الاتصال على رقم 01111998326.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 20 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، في إحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا في إطار خطة التفتيش على جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، لرعاية وحماية وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.

فيما سلمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، 5 عقود عمل لشباب من ذوي الهمم أبناء المحافظة والمقيمين فيها، للعمل في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، وذلك بمقر ديوان المديرية، وفي إطار سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا من بين عمالها من ذوي الهمم.

وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة، أنه حضر التسليم مسؤول الموارد البشرية بالمنتجع السياحي، والذي جرى التنسيق معه لتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوى الهمم، لدمجهم فى سوق العمل، ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والتشغيل والسلامة والصحة المهنية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة، ومؤكدًا متابعته للمشتغلين فى أماكن العمل بصفة دورية ومستمرة بعد استلامهم للعمل، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التى حددها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.