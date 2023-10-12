الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لـ42 متدربًا بالدقهلية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، عن حفل ختام الدورة التدريبية المجانية بقرية المحمودية مركز دكرنس، وتسليم شهادات إتمام التدريب لعدد 42 متدربًا ومتدربة، بأقسام التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المحمودية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وتسليم 5 ماكينات خياطة للمتميزين في التدريب، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق  العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير لتحسين مستويات معيشتهم وأسرهم.

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إعداد الشباب لسوق العمل

وأوضح حسام طلبة، مدير مديرية العمل بمحافظة الدقهلية فى تقريرٍ للوزارة، دور وزارة العمل ومديرياتها، وأهمية التدريب من أجل التشغيل وإعداد شباب قادر على دخول سوق العمل، وكذلك أهمية التدريب لخوض سوق العمل  لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، كما تتبني وزارة العمل فى هذا الشأن العديد من المبادرات التي تستهدف الشباب مثل (مصر بكم أجمل - مصر أمانة بين إيديك..وغيرها).

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وأشار مدير مديرية العمل بالدقهلية إلى الدور المنوط بالوزارة ومديرياتها التابعة ووحداتها الميدانية في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص بالداخل والخارج، ودور مراكز التدريب والعربات المتنقلة في إعداد شباب قادر على مواجهة سوق العمل، ودور مكاتب التشغيل في الإرشاد الوظيفي للشباب.

وفى ختام الفعاليات جرى توزيع شهادات إتمام التدريب على المتدربات، كما سلم مدير المديرية 5 ماكينات خياطة على 5 متدربات لمساعدتهن في بدء مشروع صغير لهن يدر عليهن دخلًا يضمن لهن حياة كريمة، وإجراء حوار مفتوح للاستماع إلى الاستفسارات والإجابة عنها.

وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الدقهلية الدورة التدريبية المجانية حياة كريمه التفصيل والحياكة وزير العمل حسن شحاتة

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