الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: بدء التسجيل فى دورات "مالتى ميديا" لشباب الإسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية للدفعة الثالثة من الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، والمقيمين فيها، الراغبين في التدريب على مهن على وظائف الفوتوشوب، والمونتاج، والأنيميشن، والتصوير الفوتوغرافى، والرسوم المتحركة، والتسويق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المديرية ومركز أركان للإبداع، الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كل المجالات لسوق العمل المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية، والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب  لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

txt

وزارة العمل تُشارك في حفل ختام برنامج "THAMM" لحوكمة هجرة اليد العاملة

تدريب الدفعة الأولى

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن المديرية انتهت من تدريب الدفعة الأولى لعدد 42 متدربًا ومتدربة، والدفعة الثانية لعدد 84 متدربًا على المهن المشار إليها، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، والذي يسهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم لتتناسب مع سوق العمل، ومنوهًا إلى أنه يمكن للشباب التسجيل للحصول على الدورة الثالثة عبر الرابط التالى: https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8، وستقوم المديرية بالتواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية، مع ضرورة الإلمام بأساسيات الحاسب الآلى للمتقدمين، ويشترط السن من 16 إلى 34 سنة، مع تحديد مدة كل برنامج تدريبي لمدة أسبوعين على كل وظيفة، والتدريب لمدة ساعتين يوميًا، مع تحديد مكان التدريب فى مقر مركز أركان للإبداع، وعنوانه: كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.

وزارة العمل: جولة ميدانية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية

وازرة العمل مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية الدورات التدريبية المجانية وظائف بروتوكول التحول الرقمي

مواد متعلقة

وزارة العمل: جولة ميدانية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية

كعادتها.. مصر تحاول استعادة الهدوء بين فلسطين وإسرائيل

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

تُطبق من السبت.. أبرز المعلومات عن "مبادرة خفض الأسعار"

تحقيقات النيابة مع 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر: قيدوا المجنى عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟