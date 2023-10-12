وزارة العمل: بدء التسجيل فى دورات "مالتى ميديا" لشباب الإسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية للدفعة الثالثة من الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، والمقيمين فيها، الراغبين في التدريب على مهن على وظائف الفوتوشوب، والمونتاج، والأنيميشن، والتصوير الفوتوغرافى، والرسوم المتحركة، والتسويق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المديرية ومركز أركان للإبداع، الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كل المجالات لسوق العمل المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية، والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المجالات فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

تدريب الدفعة الأولى

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن المديرية انتهت من تدريب الدفعة الأولى لعدد 42 متدربًا ومتدربة، والدفعة الثانية لعدد 84 متدربًا على المهن المشار إليها، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، والذي يسهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم لتتناسب مع سوق العمل، ومنوهًا إلى أنه يمكن للشباب التسجيل للحصول على الدورة الثالثة عبر الرابط التالى: https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8، وستقوم المديرية بالتواصل معهم لتحديد موعد المقابلات الشخصية، مع ضرورة الإلمام بأساسيات الحاسب الآلى للمتقدمين، ويشترط السن من 16 إلى 34 سنة، مع تحديد مدة كل برنامج تدريبي لمدة أسبوعين على كل وظيفة، والتدريب لمدة ساعتين يوميًا، مع تحديد مكان التدريب فى مقر مركز أركان للإبداع، وعنوانه: كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.