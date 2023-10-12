الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء بورسعيد

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد 20 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، في إحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا في إطار خطة التفتيش على جميع المنشآت وتنفيذ أحكام القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال الأجهزة التابعة للمديرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، لرعاية وحماية وتشغيل الاشخاص ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.

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تسليم عقود العمل

وأوضح عبد الونيس عبدالله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريرٍ للوزارة، أنه جرى تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل والتوقيع عليها من خلال المديرية، وكذلك إستمارة 1 تأمينات، مع مراعاة أن الوظائف المتاحة تتناسب مع الاشخاص ذوي الهمم والحالة الصحية لكل منهم، لدمجهم في سوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم لتلك الفرص ومتابعتهم من خلال اجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل بعد استلامهم لتلك الفرص.

وأكد استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل بتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم داخل أماكن العمل، كما شارك في اللقاء، لمياء بعيلة مديرة إدارة الرعاية، وامل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، ورانيا ماهر مديرة إدارة مركز الشباك الواحد،ووسام الهلالي مديرة إدارة بحوث العمالة، ومن المفتشين، رشا عكاشة، نهي يوسف، نهي رمضان، مروة علي.

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وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
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IMG-20231012-WA0012
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة بورسعيد عقد عمل ذوي الهمم فرص عمل وزير العمل حسن شحاتة سوق العمل

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