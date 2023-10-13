كاف يكشف مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2023

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام المقبل.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق بالإضافة إلى الرأس الأخضر.

ملعب "فيليكس أوفوي بوانيي" يستضيف مباريات المنتخب

تقام جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية على ملعب "فيليكس أوفوي بوانيي" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتبلغ سعة هذا الملعب 33 ألف متفرج.



جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق - 14 يناير 2024

الجولة الثانية: مصر × غانا - 18 يناير 2024

الجولة الثالثة: مصر × الرأس الأخضر - 22 يناير 2024

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موقف منتخب مصر في حال الصعود

إذا تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية، سيلتقي مع أحد ثوالث المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما في حال تأهل المنتخب إلى الدور ثمن النهائي، كوصيف المجموعة فإنه سيواجه ثاني المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

أما لو صعد منتخب مصر كأفضل أصحاب المركز الثالث، فإنه سيواجه متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - غينيا بيساو - غينيا الإستوائية - نيجيريا

المجموعة الثانية: موزمبيق - الرأس الأخضر - غانا - مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا - غينيا - الكاميرون - السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا - موريتانيا - بوركينا فاسو - الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا - جنوب أفريقيا - مالي - تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - المغرب