عاجل.. قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023.. منتخب مصر يصطدم بـ غانا فى المجموعة الثانية

يقدم "الدستور" تغطية مباشرة لمراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل وحتى 11 فبراير.

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

وتعد هذه هي النسخة الثانية التي تستضيفها كوت ديفوار عقب نسخة 1984، والتي ودع فيها أصحاب الأرض المسابقة من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المستوى الأول بين المنتخبات المشاركة في البطولة باعتباره مستضيف المسابقة، وسيكون على رأس المجموعة الأولى.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من عام 2024.

منتخب مصر في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

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نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - غينيا بيساو - غينيا الاستوائية - نيجيريا

المجموعة الثانية: موزمبيق - الرأس الأخضر - غانا - مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا - غينيا - الكاميرون - السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا - موريتانيا - بوركينا فاسو - الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا - جنوب أفريقيا - مالي - تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - المغرب

6 ملاعب تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية

ستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في 6 مدن بدولة كوت ديفوار، وهي أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

ومن المنتظر إقامة البطولة عبر 6 ملاعب، وهم:

ملعب الحسن واتارا ويتسع لـ60 ألف متفرج ويقع في أبيدجان

ملعب فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان

ملعب السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في بواكي

ملعبأمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في كورهوجو

ملعب لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في سان بيدرو

ملعب تشارليز كونان باني ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في ياموسوكرو

تصنيف المنتخبات قبل قرعة أمم إفريقيا

المستوى الأول: منتخب مصر - منتخب المغرب – منتخب السنغال – منتخب تونس – منتخب الجزائر

المستوى الثاني: منتخب نيجيريا – منتخب الكاميرون – منتخب مالي – منتخب بوركينا فاسو – منتخب غانا – منتخب الكونغو الديمقراطية

المستوى الثالث: منتخب جنوب أفريقيا – منتخب الرأس الأخضر – منتخب غينيا – منتخب زامبيا – منتخب موريتانيا – منتخب غينيا الاستوائية

المستوى الرابع: منتخب موزمبيق – منتخب جامبيا – منتخب أنجولا – منتخب ناميبيا – منتخب تنزانيا – منتخب غينيا بيساو