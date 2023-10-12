بتوقيت القاهرة.. موعد قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 والقنوات الناقلة

موعد قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، والتي ستُقام في حديقة المعارض بأبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

موعد قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023

من المقرر أن يكون موعد قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستُقام في حديقة المعارض بأبيدجان.

ومن المقرر أن تُقام نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير من عام 2024.

القنوات الناقلة لقرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023

ستُذاع قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية الإخبارية beIN Sports News، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على يوتيوب CAF TV.

ويجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الليلة، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتُعد هذه النسخة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية التي تشهد مشاركة هذا العدد من المنتخبات، منذ اعتماد نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

ويُشارك منتخب مصر في النسخة المقبلة لبطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك للمرة 26 في تاريخها، إذ يُعد المنتخب الأكثر مشاركة في الحدث القاري الكبير.

يذكر أن منتخب السنغال قد توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون، بينما احتل منتخب مصر مركز الوصافة.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023

1- المستوى الأول: منتخب مصر – المغرب – السنغال – تونس – الجزائر - كوت ديفوار (البلد المضيف).

2- المستوى الثاني: الكاميرون – نيجيريا – مالي - بوركينا فاسو – غانا - جنوب إفريقيا.

3- المستوى الثالث: الكونغو الديمقراطية - الرأس الأخضر – غينيا – زامبيا - غينيا الاستوائية – موريتانيا.

4- المستوى الرابع: غينيا بيساو – موزمبيق – ناميبيا – أنجولا – جامبيا - تنزانيا.

ملاعب كأس الأمم الإفريقية 2023

ومن المقرر أن تُقام مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 على ستة ملاعب، وهي:

1- استاد الحسن واتارا.

2- استاد فيليكس هوفيه بوانيه (أبيدجان).

3- استاد السلام (بواكي).

4- استاد أمادو كون كوليبالي (كورهوجو).

5- استاد لوران بوكو (سان بيدرو).

6- استاد تشارلز كونان باني (ياموسوكرو).