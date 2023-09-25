الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

الجزائر وأمم إفريقيا
الجزائر وأمم إفريقيا

كشفت تقارير إعلامية جزائرية، عن أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اتخذ قراره بشأن موقفه من الترشح لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وكانت الجزائر قد قررت، في وقت سابق، الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025، التي يتنافس عليها كل من المغرب وزامبيا، بالإضافة إلى ملف مشترك بين نيجيريا وبنين، إلى جانب ترشحها لاستضافة نسخة عام 2027، التي يتنافس عليها أيضًا كل من مصر، وبوتسوانا، بالإضافة لملف ثلاثي مشترك لتنزانيا وأوغندا وكينيا.

وذكر موقع "lagazettedufennec" أن الأمور باتت محسومة تمامًا بالنسبة للمغرب من أجل احتضان كأس أمم إفريقيا 2025، مع منح مصر، شرف استضافة نسخة عام 2027.

وأشار الموقع، إلى أنه في ظل هذا الوضع الصعب، سيعتزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الانسحاب من الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا لعامي 2025 و2027، من أجل تجنب إهانة جديدة له، بعد خسارة جهيد زفيزف، الرئيس السابق للاتحاد، في انتخابات المكتب التنفيذي لـ"كاف"، والتي جرت في يونيو الماضي.

وأوضح الموقع، أن وليد صادي، الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري، لا يريد التعرض لصدمة جديدة، خاصة بعد وصوله لرأس هرم كرة القدم الجزائرية، قبل أيام قليلة.

ومن المقرر أن يعلن "كاف" هوية الفائزين بشرف استضافة نسختي عام 2025 و2027 خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والذي سيعقد الأربعاء المقبل بالقاهرة.

كوت ديفوار

يذكر أن كوت ديفوار، ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بأبيدجان، يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

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