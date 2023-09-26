رسميا.. الجزائر تنسحب من تنظيم نسختي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، انسحابه رسميا من تنظيم النسختين المقبلتين من كأس الأمم الإفريقية (2025 و2027).

وكانت شبكة شبكة "beIN sports" القطرية، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات وفعاليات "كاف"، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات داخل منطقة الشرق الأوسط، قد أوضحت في تقرير لها صباح اليوم، أن الاتحاد الجزائري يدرس الانسحاب من ملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية نسختي 2025 و2027.

وقالت القناة في تقريرها، أن الاتحاد الجزائري، سيبلغ نظيره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بنيته الانسحاب من ملف التنظيم "كان 2025 و2027 المقبلتين، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاء ذلك، قبل ساعات من إعلان الكاف، عن أسماء الدول المرشحة لاستضافة نسختي أمم إفريقيا 2025 و2027.

ومن جانب آخر، قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، عبر الموقع الرسمي لـ"كاف": "المكتب التنفيذي اتخذ قرارات هامة جدا، وأضاف هذه القرارات ستسهم كثيرا في زيادة التنافس وتنمية الكرة الإفريقية، وهو ما يجعله أكثر جاذبية".

اجتماع لإعلان البلاد المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا

وأردف موتسيبي:" سنجتمع مجددا في القاهرة غدا الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لاتخاذ قرارات للكشف عن هوية البلاد المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا نسختي "2025 و2027".

وأوضح: "أيضا كاف سيستضيف خلال الأسابيع المقبلة الاجتماع الأول لرابطة الأندية الإفريقية، التي تمثل أنجح وأكبر الأندية في إفريقيا".

وتقدمت الجزائر بطلب للكاف لاستضافة النسختين المقبلتين من كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027، قبل أن تعلن الانسحاب لتبقى المنافسة بين المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين للفوز بتظيم نسخة 2025.

وفي نسخة 2027، ينافس السنغال وملف مشترك يضم الثلاثي تنزانيا وكينيا وأوغندا على التنظيم

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المقبلة، من كأس الأمم الإفريقية “كان 2024”، ستقام بكوت ديفوار، خلال شهر يناير المقبل 2024 وتستمر حتى فبراير من العام ذاته، ويشارك المنتخب الوطني الأول، في النسخة المقبلة من كان 2024.