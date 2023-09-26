الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

 beIN SPORTS: الجزائر تدرس الانسحاب من تنظيم نسختي أمم إفريقيا 2025 و2027

كأس الإمم الإفريقية
كأس الإمم الإفريقية

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تدرس الانسحاب من ملف تنظيم بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

ووفقا لما ذكرته شبكة beIN SPORTS القطرية، الناقل الرسمي والحصري لمعظم بطولات "كاف" للأندية والمنتخبات، داخل منطقة الشرق الأوسط، أن الاتحاد الجزائري يدرس سحب ترشحه لاستضافة نسختي "كان" 2025 و2027.

وأفادت الشبكة القطرية أن الاتحاد الجزائري، سوف يبلغ الكاف بقراره رسميا، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك، قبل يوم واحد من الإعلان عن الدول المستضيفة لأمم إفريقيا 2025 و2027.

ومن جانب آخر، قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، عبر الموقع الرسمي  لـ"كاف": "المكتب التنفيذي اتخذ قرارات هامة جدا".

وأضاف:" هذه القرارات ستسهم كثيرا في زيارة التنافس وتنمية الكرة الإفريقية، وهو ما يجعله أكثر جاذبية".

الكشف عن هوية البلاد المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا

وأردف موتسيبي:" سنجتمع مجددا في القاهرة غدا الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لاتخاذ قرارات للكشف عن هوية البلاد المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا نسختي "2025 و2027".

وأوضح: "أيضا كاف سيستضيف خلال الأسابيع المقبلة الاجتماع الأول لرابطة الأندية الإفريقية، التي تمثل أنجح وأكبر الأندية في إفريقيا".

وتقدمت الجزائر بطلب للكاف لاستضافة النسختين المقبلتين من كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027، حيث تنافس المغرب على التنظيم، فضلا عن ملف مشترك بين نيجيريا وبنين في نسخة 2025.

وفي نسخة 2027، ينافس الجزائر على التنظيم السنغال وملف مشترك يضم الثلاثي تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المقبلة، من كأس الأمم الإفريقية “كان 2024”، ستقام بكوت ديفوار، خلال شهر يناير المقبل 2024 وتستمر حتى فبراير من العام ذاته.

ويشارك المنتخب الوطني الأول، في النسخة المقبلة من كان 2024.

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