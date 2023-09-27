الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يمنح المغرب شرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 (خاص)

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منح المغرب شرف استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد المنعقدة اليوم الأربعاء، بالقاهرة.

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بالقاهرة، للتصديق على قرار اختيار الدول المنظمة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

اقتراب المغرب من استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025

‏وعلمت "الدستور" من مصادرها، أن أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف، صوتوا بالإجماع على طلب المغرب  لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشارت المصادر إلى أن المغرب فازت بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالتزكية بعد انسحاب جميع منافسيها.

ولم تنظم المغرب العرس القاري الكبير منذ نسخة عام 1988.

وكانت المغرب تتنافس مع كل نيجيريا وبنين اللتين تقدما بملف مشترك لاستضافة نسخة 2025.

بينما تتنافس على احتضان نسخة 2027 كل من السنغال وزامبيا وبوتسوانا، إلى جانب ملف ثنائي نيجيريا وبنين وملف ثلاثي لأوغندا وتنزانيا وكينيا.

 

ومن المنتظر أن يعقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، بحضور وسائل الإعلام، للإعلان عن هوية الدول المستضيفة لنسختي 2025 و2027.

يذكر أن كوت ديفوار ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

كما سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بأبيدجان، يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

كأس الأمم الأفريقية المغرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف كأس الأمم الإفريقية 2025 القاهرة

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات