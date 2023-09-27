"كاف" يمنح المغرب شرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 (خاص)

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منح المغرب شرف استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد المنعقدة اليوم الأربعاء، بالقاهرة.

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بالقاهرة، للتصديق على قرار اختيار الدول المنظمة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

اقتراب المغرب من استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025

‏وعلمت "الدستور" من مصادرها، أن أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف، صوتوا بالإجماع على طلب المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشارت المصادر إلى أن المغرب فازت بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالتزكية بعد انسحاب جميع منافسيها.

ولم تنظم المغرب العرس القاري الكبير منذ نسخة عام 1988.

وكانت المغرب تتنافس مع كل نيجيريا وبنين اللتين تقدما بملف مشترك لاستضافة نسخة 2025.

بينما تتنافس على احتضان نسخة 2027 كل من السنغال وزامبيا وبوتسوانا، إلى جانب ملف ثنائي نيجيريا وبنين وملف ثلاثي لأوغندا وتنزانيا وكينيا.

ومن المنتظر أن يعقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، بحضور وسائل الإعلام، للإعلان عن هوية الدول المستضيفة لنسختي 2025 و2027.

يذكر أن كوت ديفوار ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

كما سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بأبيدجان، يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل.