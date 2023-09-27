الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتهاء الوفود من عرض ملفاتها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

الوفود المشاركة في
الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية بالكاف

انتهت كافة الوفود المتقدمة لاستضافة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٥ و٢٠٢٧ من عرض ملفاتها أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بالقاهرة، للتصديق على قرار اختيار الدول المنظمة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

انتهاء الوفود من عرض ملفاتها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

وعلم "الدستور" من مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن زامبيا قد سحبت ملفها لاستضافة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٥، لتظل في سباق الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027.

وتُعد المغرب هي الأقرب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتتنافس المغرب مع كل نيجيريا وبنين اللذين تقدما بملف مشترك لاستضافة نسخة 2025.

بينما تتنافس على احتضان نسخة 2027 كل من السنغال و زامبيا وبوتسوانا إلى جانب ملف ثنائي نيجيريا وبنين وملف ثلاثي لأوغندا وتنزانيا وكينيا 

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"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

وسيجري كاف حاليا جلسة لاستعراض تقارير لجان وفود التفتيش الخاصة بكأس أمم إفريقيا 2025 و 2027، على أن تجرى بعدها اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي تصويت بالاقتراع السري لاختيار الدول الفائزة بشرف استضافة تلك النسختين.

ومن المنتظر أن يعقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع، بحضور وسائل الإعلام، للإعلان عن هوية الدول المستضيفة لنسختي 2025 و2027.

يذكر أن كوت ديفوار ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

كما سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بأبيدجان، يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية 2025 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كاف

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