"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بالقاهرة، للتصديق على قرار اختيار الدول المنظمة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وسينطلق اجتماع اللجنة التنفيذية في العاشرة صباحًا، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة حضور الاتحادات المتقدمة بطلبات الاستضافة لنسختي 2025 و2027، لعرض ملفاتهم.

وسيعقب الاجتماع، عقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور وسائل الإعلام، للإعلان عن هوية الدول المستضيفة لنسختي 2025 و2027.

وتتنافس على استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 كل من المغرب، وزامبيا، إلى جانب ملف مشترك لكل من نيجيريا وبنين، بينما تتنافس على احتضان نسخة عام 2027 كل من مصر، والسنغال، وبوتسوانا، بالإضافة إلى ملف ثلاثي مشترك بين تنزانيا وأوغندا وكينيا.

وتعد المغرب هي الأقرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 بدلًا من غينيا، بعد قرار "كاف" بسحب تنظيم البطولة منها، بينما تعد السنغال هي الأوفر حظًا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027.

وسبق لمصر أن استضافت نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، في أعقاب سحب استضافة البطولة من الكاميرون.

ولم تنظم المغرب كأس أمم إفريقيا منذ نسخة عام 1988، بينما لم تحتضن السنغال العرس القاري منذ نسخة عام 1992.

يذكر أن كوت ديفوار ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وسيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بأبيدجان، يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

انسحاب الجزائر من سباق تنظيم أمم إفريقيا 2025 و2027

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، عن انسحاب بلاده من سباق الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي: "بعث الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميًا برسالة إلى «كاف»، تعلمه فيها بقرارها بسحب ترشيح الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا للأمم في نسختي 2025 و2027.

وأشار الاتحاد الجزائري، في بيانه، إلى أن "هذا الانسحاب يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر".