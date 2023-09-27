الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

باتريس موتسيبي رئيس
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بالقاهرة، للتصديق على قرار اختيار الدول المنظمة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027.

وسينطلق اجتماع اللجنة التنفيذية في العاشرة صباحًا، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة حضور الاتحادات المتقدمة بطلبات الاستضافة لنسختي 2025 و2027، لعرض ملفاتهم.

وسيعقب الاجتماع، عقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور وسائل الإعلام، للإعلان عن هوية الدول المستضيفة لنسختي 2025 و2027.

وتتنافس على استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 كل من المغرب، وزامبيا، إلى جانب ملف مشترك لكل من نيجيريا وبنين، بينما تتنافس على احتضان نسخة عام 2027 كل من مصر، والسنغال، وبوتسوانا، بالإضافة إلى ملف ثلاثي مشترك بين تنزانيا وأوغندا وكينيا.

وتعد المغرب هي الأقرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 بدلًا من غينيا، بعد قرار "كاف" بسحب تنظيم البطولة منها، بينما تعد السنغال هي الأوفر حظًا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2027.

وسبق لمصر أن استضافت نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، في أعقاب سحب استضافة البطولة من الكاميرون.

ولم تنظم المغرب كأس أمم إفريقيا منذ نسخة عام 1988، بينما لم تحتضن السنغال العرس القاري منذ نسخة عام 1992.

يذكر أن كوت ديفوار ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وسيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بأبيدجان، يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

انسحاب الجزائر من سباق تنظيم أمم إفريقيا 2025 و2027

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، عن انسحاب بلاده من سباق الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي: "بعث الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميًا برسالة إلى «كاف»، تعلمه فيها بقرارها بسحب ترشيح الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا للأمم في نسختي 2025 و2027.

وأشار الاتحاد الجزائري، في بيانه، إلى أن "هذا الانسحاب يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر".

اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كأس أمم إفريقيا 2025 كأس أمم إفريقيا 2027

مواد متعلقة

رسميا.. الجزائر تنسحب من تنظيم نسختي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

 beIN SPORTS: الجزائر تدرس الانسحاب من تنظيم نسختي أمم إفريقيا 2025 و2027

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

للمرة الثانية.. إحباط محاولة انقلابية فى بوركينا فاسو

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته