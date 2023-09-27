محمد صلاح يتحدى ليستر سيتى مع ليفربول فى قمة كأس الرابطة الإنجليزية

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بنظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

وستُقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب "أنفيلد رود"، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول يستهل مشواره بمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

ويسعى نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لقيادة فريقه نحو تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

في المقابل، يرغب فريق ليستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، وتخطي عقبة ليفربول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2023/ 2024.

ويدخل فريق ليستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بريستول سيتي بهدف نظيف، في بطولة دوري الدرجة الأولى "التشامبيونزشيب".

من ناحية أخرى، يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره نيوكاسل يونايتد، في قمة نارية أخرى ستُقام على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2023/ 2024.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط رغبة شرسة من الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل للدور التالي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي الجولة ذاتها، وتحديدًا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، تُقام عدة مباريات هامة، حيث يلتقي فريق تشيلسي بنظيره برايتون على ملعب "ستامفورد بريدج"، كما يخوض أرسنال مواجهة قوية أمام منافسه برينتفورد على ملعب "جريفين بارك"، بالإضافة إلى مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون، والتي ستُقام على ملعب "فيلا بارك".