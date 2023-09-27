إنبي في محاولة تصحيح أوضاعه أمام طلائع الجيش بالدوري

يستضيف إنبي بقيادة تامر مصطفى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني، في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، بملعب بتروسبورت، في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز .

فريق إنبي بدأ الدوري بهزيمة أمام الداخلية بهدف دون رد ووضح خلال المباراة أن الفر يق يعاني هجوميا لذلك سيقوم تامر مصطفى بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي لإعادة الاتزان للفريق .

تامر مصطفى أكد للاعبيه أن الهزيمة أمام الداخلية وضعت الفريق في موقف صعب خاصة أن طلائع الجيش ظهر بشكل جيد أمام البنك الأهلي ويسعى لمواصلة انتصاراته وطالب تامر مصطفى لاعبيه بأن تكون مباراة اليوم هى البداية الحقيقية للفريق هذا الموسم ولن يتحقق ذلك الا بالفوز والحصول على النقاط الثلاث .

على العكس بدأ طلائع الجيش مشواره في الدوري بالفوز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين وأداء جيد ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة السادسة.

مباراة اليوم ستشهد عودة التنزاني حميد ماو لفريق طلائع الجيش بعدما غاب عن مباراة البنك الأهلي بسبب الإيقاف وسيتواجد أيضا الثلاثي محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق الذين شاركوا في المباراة الودية التي لعبها الفر يق أمام الفيوم وأطمئن الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسبوني على حالتهم الفنية والبدنية.

عبد الحميد بسيوني أكد للاعبيه أن مواجهة إنبي ستكون صعبة لرغبة الفريق البترولي في تعويض هزيمته أمام الداخلية لذلك وضع خطته للمباراة على أساس تأمين الدفاع في البداية وامتصاص حماس لاعبي إنبي ثم مباغتة الفريق البترولي بالهجمات المرتدة عن طريق استغلال سرعة كريم طارق وقوة النيجيري بول جوليوس.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده أحمد الفار وخالد حسام طه ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.