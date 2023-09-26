بلدية المحلة يسعى لمواصلة بدايته القوية فى الدورى الممتاز على حساب سموحة

يستضيف بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف فريق سموحة بقيادة أحمد سامي في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد غزل المحلة في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

بلدية المحلة العائد للأضواء بدأ الدوري بقوة وهزم المقاولون بهدفين نظيفين بعد أداء جيد، ولم يتسرع أحمد عبد الرؤوف في الدفع بالصفقات الجديدة واعتمد على تشكيل معظمه من اللاعبين الذين شاركوا في تحقيق انجاز الصعود للدوري الممتاز ووضح أن أحمد عبد الرؤوف يعتمد على أسلوب هجومي ولايلجأ للتكتل الدفاعي ونجح بلدية المحلة في تقديم أداء ممتع أمام المقاولون ضاعف من طموحات جماهيره في مواصلة الانتصارات وحصد أكبر عدد من النقاط في الأسابيع الأولى للدوري.

البلدية ومواصلة الانطلاق

أحمد عبد الرؤوف ركز خلال التدريبات على استمرار الأداء بنفس طريقة مباراة المقاولون والسيطرة على وسط الملعب وفرض أسلوب الأداء على سموحة.

وأكد أحمد عبد الرؤوف للاعبيه أن الفوز على المقاولون يجب أن يدفعهم لمضاعفة الجهد أمام سموحة للتأكيد على أن الفوز في مباراة المقاولون لم يكن صدفة أو بضربة حظ.

في المقابل تعادل سموحة في مباراته الأولى مع الجونة بهدف لكل منهما بعد أن كان سموحة متفدما حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وسيقوم أحمد سامي بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي خاصة بعد عودة محمود حليمو وحسام حسن من أجل تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم.

وحذر أحمد سامي لاعبيه من الاستهانة بفريق بلدية المحلة وأكد لهم أن أداءه أمام المقاولون يؤكد أنه فريق متطور يلعب بدون خوف .

22 لاعبا في قائمة سموحة لمباراة البلدية

أحمد سامي المدير الفني لسموحة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : الهاني سليمان ومحمد أشرف وحسن تيمور ومحمد مغربي وأحمد عبد الحكم وأحمد جمال ومحمد مصطفى ميدو وأحمد خالد ومحمود وحيد وشريف رضا وحسين فيصل وأبوبكر ليادي ولحسن دهدوه وإسلام جابروحمدي علاء ومحمود حليمو وعمرو قلاوة وعبداللطيف بن قسو ودوكو دودو ومصطفى البدري وفادي فريد وحسام حسن.

يدير المباراة محمد التابعي غازي ويساعده إبراهيم السوداني وعمرو جمعة ومعهم إبراهيم محجوب جكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.