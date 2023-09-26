الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليندرز يؤكد غياب تياجو وأرنولد عن ليفربول أمام ليستر.. ويتحدث عن كأس الرابطة

ليفربول
ليفربول

تحدث الهولندي بيب ليندرز، المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن المباراة التي ستجمع الفريق بـ ليستر سيتي، في كأس الرابطة الإنجليزي للمحترفين.

ويلعب ليفربول أمام ليستر سيتي، غدًا الأربعاء، في ثالث أدوار بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وقال ليندرز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" نفتقد تياجو ألكانتارا وجودته، نريد عودته، لم يعد بعد للتدريب لكنه يتعافى بشكل جيد وهذا هو الشي الأهم، الوقت سيحدد كيف ستسير الأمور".

وعن ترينت ألكسندر أرنولد، قال:" لقد تدرب معنا بالأمس، ولكن فقط في تدريبات حيازة وضغط، غدًا يُعد أمرًا مبكرًا جدًا بالنسبة له للمشاركة مع الفريق".

وعن ليستر، قال: "نعلم أننا سنلعب ضد فريق يتمتع بجودة فردية وفكرة هجومية واضحة.. مدربهم يقوم بعمل لا يصدق، كل لاعب يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بصراحة. علينا السيطرة على لاعبيهم الأساسيين ووضعهم تحت الضغط".

وأوضح: "فكرتنا الأولى هي كيف يمكننا الفوز بالمباراة؟ نحن بحاجة إلى إجراء تغييرات، هذا أمر مسلَّم به، في منتصف هذا الجدول الزمني".

وأردف: "عادة في الكؤوس نُشرك لاعبين لأول مرة لكننا لسنا هنا من أجل ذلك فقط، يحتاج اللاعبون إلى التطور.. أشعر حقًا - وقد قال ذلك لي جوتا - أفضل شيء في موسم 21/22 عندما فزنا بأربعة ألقاب هو البقاء. 

وأكمل: "في كأس الرابطة لفترة طويلة. الجميع يحصلون على مباراة، ويحتاج الفريق السليم."

وأثنى ليندرز بالمديح على الأوروجواياني داروين نونيز، قائلًا: "خارج الأرض ضد نيوكاسل، ما فعله سيغير هذا حياة أي لاعب. كيف سجل هدفين من لا شيء. لقد منحه الثقة. إنه يحتاج إلى ذلك. يتحدث الإنجليزية بشكل أفضل، ويستثمر الكثير في نفسه. اللاعب الذي يتمتع بثقة هو لاعب جيد.. لاعب مختلف."

بيب ليندرز يورجن كلوب ليفربول ليستر سيتي ليندرز

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