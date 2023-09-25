الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"اللي يضحك يخسر".. محمد صلاح يلعب مع مكة وكيان في فيديو جديد

محمد صلاح وبناته
محمد صلاح وبناته

نشر نجم ليفربول محمد صلاح، فيديو جديد عبر حسابه بموقع تبادل الصور "انستجرام" يجمعه مع بناته بتحدي "منع الضحك"، والذي تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

بوست محمد صلاح مع بناته

 

محمد صلاح هو أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، ويحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي وأوروبا، ولكن بعيدا عن الملاعب والأضواء، يحافظ صلاح على حياته الخاصة والأسرية بكل بساطة وتواضع.

دائمًا ما يظهر محمد صلاح، وهو يدلل ابنتيه مكة وكيان، ويقضي معهما أوقاتا ممتعة في اللعب والسفر والاحتفال، كما تسانده زوجته ماجي في كل خطوة يخطوها في مسيرته الرياضية، ويظهران معًا في بعض المناسبات العامة والخاصة. 

وقد شارك صلاح جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور الجميلة التي تجمعه بأسرته الصغيرة، والتي تعكس حبه وفخره بهم.

بوست محمد صلاح مع بناته
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